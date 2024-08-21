Çene hattınız kişiliğinizi ele veriyor! Kişiliğiniz güçlü mü yoksa yumuşak mı.. Çene hattınız, sizin hakkınızda düşündüğünüzden çok daha fazlasını söylüyor. Çene hattınıza bakarak kişiliğinizin sırlarını keşfetmeye hazır mısınız? Çene hattı tipiniz o karakter özelliklerini açığa çıkarıyor.

Editör: Seda Yeşilyurt

Yüz okuma uzmanı olan Jean Haner’e göre çene hattı kişiliğiniz hakkında gizli sırlarınızı açığa çıkarıyor. Uzun yıllar boyunca yüz okuma pratiği üzerinde yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği sonuçlar gizlenen kişiliğiniz hakkında size ipuçları veriyor.

Haner’in yüzünüzde belirli özelliklerle doğmanızın bir nedeni olduğunu açığa çıkaran bu özelliklerde çene yapınız sakladığınız kişilik hakkında bakın neler söylüyor.

Güçlü ve belirgin bir çene hattı, liderlik vasıflarına mı işaret ediyor? Peki ya daha yumuşak bir çene hattı? Bakın çene hattınızda gizlenen özellikleriniz nelermiş.

ÇENE ŞEKLİNİZE DİKKAT

Çene şekliniz birinci görselde yer aldığı gibiyse yani üçlü bir çene hattınız varsa, kişilik özellikleriniz yüksek seviyede güç, kuvvet ve kararlılığa sahip olduğunuzu ortaya koyar. Keskin çene hatlarına sahip kişilerin kendine güvenen, iddialı ve hırslı oldukları söylenir.

Karar alma ve sorumluluk alma konusunda iyisiniz. Büyük projeler üstlenmekten ve beklentilerin ötesinde sonuçlar elde etmekten korkmadığınızı fısıldar. Aynı zamanda hırslı ve azimlisiniz. Kendiniz için imkansız hedefler koymaktan ve bunlara ulaşmaktan hoşlanıyorsunuz.

Temel özelliklerinize bakıldığında ise çene şekliniz, iyi bir karakter yargılayıcısı, sezgisel, algılayıcı, kendine yeten, iddialı, kararlı, risk almaktan korkmayan, hırslı, hırslı, inatçı, yargılayıcı ve zaman zaman eleştirel olabileceğinizi söyler.

Çene şekliniz ikinci görselde yer aldığı gibiyse yumuşak görünümlü bir çene hattınız var demektir. Bu şekilde kişilik özellikleriniz nazik, kibar, empatik ve anlayışlı olduğunuzu ortaya koyar. Başkalarının bakış açılarından olaylara bakma ve başkalarını destekleme olasılığınız daha yüksek olabilir. Başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarınızdan önce tutma olasılığınız daha yüksek olabilir.

İnsan duygularına dair derin bir anlayışa sahip olabilirsiniz, bu da sizi harika dinleyiciler ve destekleyici bir arkadaş yapar. Savunmasız ve hassas olabilirsiniz. Başkalarına açılabilir ve duygularınızı kolayca paylaşabileceğiniz aşikardır.

Birinci şekilde çene yapısındaki kişilere göre daha uysal ve mütevazı olma eğilimindesiniz. Ayrıca, yaratıcı ve hayal gücü geniş bir birey de olabilirsiniz. Kalıpların dışında düşünme ve yeni fikirler üretme konusunda iyi olabilirsiniz. Sanat veya diğer yaratıcı alanlarda kariyer yapabilirsiniz

Temel özelliklerinize bakıldığında ise çene şekliniz, aşırı temkinli, ihtiyatlı, itaatkar, kararsız ama aynı zamanda nazik, empatik, yumuşak başlı, yaratıcı, hayal gücü geniş, çatışmaları çözmede iyi biri olduğunuzu fısıldar.