Cesareti olan gelsin! Resimdeki tüyler ürpertici böceği 13 saniyede bulursanız… Bu optik illüzyonu çözmek cesaret ister. Resimde çıplak gözle görülemeyen bir böcek var. Bu ölümcül böceği 13 saniyede bulabilir misiniz?

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Optik illüzyonlar nöroloji, psikoloji, sanat ve günlük yaşamda uygulamaları olan bulmacalardır.

Beynin görsel verileri nasıl organize ettiğini ve yorumladığını göstererek algının sadece aynaya bakmaktan daha karmaşık olduğunu gösteriyor.

Bu bulmacada eleştirel düşünme, problem çözme ve hem niteliksel hem de niceliksel metodolojiyi uygulama yeteneğiniz değerlendirilecektir.

Bu resimde saklı olan örümceği bulmak için görsel keskinliğinizi ve bilişsel yeteneklerinizi kullanın.

Yukarıdaki resimde bir ağaç gövdesi bulunuyor ve bu gövdenin üzerinde gizlenen ölümcül böcek var.

Göreviniz gizli böceği 13 saniyede bulmak.

Sadece keskin gözlere sahip kişiler, belirtilen süre içerisinde böceği bulabilir.

Cevapla ilgili hala yardıma ihtiyacınız varsa, lütfen aşağıdaki resme bir göz atın.