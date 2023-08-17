CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası ne zaman başlıyor? Filenin Sultanları maç programı.. A Milli Kadın Voleybol Takımımızın CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda oynayacağı maçların programı belli oldu. İşte maç takvimi..

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Milletler Ligi'nde şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atan Filenin Sultanları gözünü CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na çevirdi.

15 Ağustos ile 3 Eylül 2023 tarihleri arasında Belçika, Almanya, İtalya ve Estonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası için geri sayım başladı.

CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası 'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, grup aşamasındaki maç programı belli oldu.

C Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki grup aşamasındaki maçlarını Almanya'nın Düsseldorf şehrinde oynayacak.

Voleybolseverler milli takımımızın maç takvimi hakkında aramalarına hız kazandırdı. İşte millilerimizin maç takvimi..

Türkiye'nin maç programı

18:00 Türkiye - İsveç (18 Ağustos 2023)

21:00 Türkiye - Azerbaycan (20 Ağustos 2023)

18:00 Çekya - Türkiye (21 Ağustos 2023)

18:00 Yunanistan - Türkiye (23 Ağustos 2023)

21:00 Türkiye - Almanya (24 Ağustos 2023)