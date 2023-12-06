CEV Şampiyonlar Ligi 4. hafta! Fenerbahçe Opet - SC Potsdam maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı CEV Şampiyonlar Ligi’ndeki dördüncü maçına çıkıyor.
CEV Şampiyonlar Ligi’nde C Grubunda bulunan Fenerbahçe Opet, dördüncü maçında SC Potsdam'ı konuk edecek.
Temsilcimiz C grubunda Calcit Kamnik, SC Potsdam ve Grot Budowlani Lodz takımları ile mücadele ediyor.
Grupta 3'te 3 yaparak lider durumda bulunan Fenerbahçe Opet, oynadığı 3 maçıda set vermeden kazandı.
Öte yandan 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan SC Potsdam grupta 2. sırada yer alıyor.
Peki, Fenerbahçe Opet - SC Potsdam maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte mücadelenin detayları..
Fenerbahçe Opet - SC Potsdam maçı ne zaman?
Fenerbahçe Opet - SC Potsdam maçı 6 Aralık Çarşamba günü saat 19:00'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak. Zorlu mücadele S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.