Çeyizcileri coşturan indirim! Gören A101’e akın ediyor… Her hafta tüketici gözlerini A101 kataloglarına çeviriyor. Bu hafta çeyiz arayışında olanlar A101’e koşacak. İşte 12 Ekim A101 kataloğu fırsatlarını biraz daha yakından inceleyelim...

ensonhaber.com

Dikkat dikkat! Her hafta olduğu gibi bu hafta da A101, tüketicilere "Şahane İndirimler" sunmak için karşınızda.

12 Ekim tarihli A101 kataloğu beyaz eşyadan mobilyaya, birçok çeşit ürünler raflarda yerini alıyor.

Bu hafta neler var derseniz, muhtemelen evinizi komple yeniden döşeyebilir ve hatta komşularınızı bile şaşırtabilirsiniz.

Buyurun, 12 Ekim A101 kataloğundaki muhteşem fırsatları yakından inceleyin!

Toshiba Ultra HD Android TV 17.499 TL

jWIN Büyük Boy Gitar 579,00 TL

Ütü Masası 299,00 TL

Kiwi Robot Süpürge 3.999,00 TL

Lotus Granit Derin Tencere 279,00 TL

SEG No Frost buzdolabı 17.299 TL

Onvo Yağsız fritöz airfryer 1.699 TL

L koltuk 4.190 TL

Kitaplık 1.250 TL