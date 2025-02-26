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Çeyrek final maçı TRT Spor'da şifresiz! İşte milli yıldızımızın yer alacağı o maç...

Çeyrek final maçı TRT Spor'da şifresiz! İşte milli yıldızımızın yer alacağı o maç... Juventus ile Empoli arasında oynanacak olan İtalya Kupası çeyrek final maçı için geri sayım başladı. İşte dev maçın detayları..