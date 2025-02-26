Çeyrek final maçı TRT Spor'da şifresiz! İşte milli yıldızımızın yer alacağı o maç...

İtalya Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Dünyanın en prestijli kupa organizasyonlarından biri olan İtalya Kupası maçları TRT Spor'da yayınlanıyor.
Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, İtalya Kupası çeyrek final maçında Empoli'yi konuk ediyor.
İtalya Kupası'nda 8 takım yarı finale çıkabilmek için sahaya çıkıyor. İtalya Kupası çeyrek final maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
26 Şubat 2025 Çarşamba günü İtalya Kupası'nda oynanacak Juventus - Empoli maçı yakından takip ediliyor.
Futbolseverler dev maçın detaylarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
İşte, Juventus - Empoli maçının bilgileri...
Juventus - Empoli maçı ne zaman?
Juventus - Empoli maçı 26 Şubat 2025 Çarşamba (bugün) günü saat 23:00'te oynayacak.
Juventus - Empoli maçı TRT Spor ekranlarından şifresiz yayınlanacak.