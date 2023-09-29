Çiftçilere müjde: Hesapları kontrol edin! Tam 1 milyar 67 milyon 297 bin lira… Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere müjdeyi duyurdu. 1 milyar 67 milyon 297 bin TL tarımsal destek ödemesi bugün hesaplara yatıyor.

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Çiftçilerin beklediği müjdeli haber geldi. Son dakika haberiyle birlikte çiftçilerin yüzleri güldü.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, X sosyal medya platformundan, tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakan Yumaklı’nın paylaşımında, “1 milyar 67 milyon 297 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.” İfadelerine yer verildi.

Açıklamada verilen bilgilere göre, bu destekleme ödemelerinin büyük bir kısmı, 991 milyon 519 bin 352 TL ile Bitkisel Ürün Sigortası Prim Desteği olarak ayrıldı.

Ayrıca, 41 milyon 763 bin TL Uzman Eller Projesi Desteği ve 34 milyon 14 bin TL Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği olarak dağıtılıyor.