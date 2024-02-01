Çiftçilere müjde: O tarihte hesapları kontrol edin Çiftçilerin yüzünü güldüren haber geldi. Dane zeytin, hububat, baklagil, dane mısır ve sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında yapılacak olan ödemeler o tarihte hesaplara yatıyor.

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Aydın, Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Bu yıl, Aydın'da faaliyet gösteren çiftçilere yönelik destek ödemeleri kapsamında toplamda 82 milyon 149 bin 250 TL ödeme gerçekleştirilecek.

2023 üretim sezonu için dane zeytin fark ödemesi desteklemesi kapsamında başvuru yapan 2 bin 368 çiftçiye 4 milyon 961 bin 627 TL ödeme yapılacak.

Hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteklemesi için başvuru yapan 3 bin 289 çiftçiye ise 74 milyon 577 bin 452 TL destek ödemesi yapılacak.

Ayrıca, sertifikalı tohum kullanım desteği için başvuran bin 256 çiftçiye de 2 milyon 610 bin 171 TL destekleme ödemesi gerçekleştirilecek.

Bu destek ödemeleri o tarihte hesaplara yatıyor.

O tarihte hesapları kontrol edin

Hububat, baklagil ve dane mısır üreticileri için yapılan destek ödemeleri, hesaplara yatmaya başladı. T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 1, 2 veya 3 olanlar ile vergi kimlik numarasının son hanesi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 veya 9 olan çiftçilere yapılan ödemeler, 26 Ocak 2024 tarihinde tek dilim halinde hesaplara aktarıldı.

Ancak, T.C. kimlik numarasının son hanesi 6 veya 8 olanlar için yapılan destek ödemeleri için farklı bir düzenleme geçerli. Bu grup çiftçilere ait ödemeler, 2 Şubat 2024 tarihinden itibaren saat 18.00'den sonra hesaplara yatırılacak.