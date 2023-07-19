Çıkmayan lekelere elveda! İnatçı lekelerin korkulu rüyası olacak yöntemler! İnatçı lekelerin korkulu rüyası olacak doğal yöntemleri sizler için derledik. İşte çıkmayan lekeler il kolayca başa çıkan o yöntemler..

Giysiler, halılar ve masa örtüsü gibi yüzeylerdeki inatçı lekeleri çıkarmak bir çok kişinin ortak sorunudur.

Özellikle beyaz zeminlerde oluşan lekelerden kurtulmak oldukça zor olabiliyor.

İnatçı lekelerden kurtulmak için bazı doğal yöntemler bulunuyor. Bu doğal yöntemleri sizler için derledik.

İşte inatçı lekelerin korkulu rüyası olan bazı doğal yollar..

1- Geniş bir kaba 2 litre kaynamış su dökün. Bu suya 3 sıkılmış limon, 1 yemek kaşığı tuz ve 1 çay bardağı çamaşır deterjanı ekleyin. Leke olan kıyafetlerinizi en az yarım saat bu karışımın içerisinde bekletin ve temiz su ile duruladıktan sonra kurutun.

2. Kıyafetinizdeli lekeli alana bir yemek kaşığı karbonat dökün. Bir limonun yarısını karbonat döktüğünüz lekeli bölgenin üzerine koyarak yaklaşık 20 dakika bekletin. Sonrasında su ile durulayın ve lekelerden kurtulun.

3- İki adet limonu kesip kaynar su dolu bir kaba atın. Beyaz kıyafetlerinizi bu kaynar suyun içine bırakın ve 40 dakika bekleyin. Sonrasında çamaşır makinesinde uygun programda yıkayın. İnatçı lekelerden kurtulduğunuzu göreceksiniz.

4- Yaklaşık 3-4 litre suya 1 çay bardağı çamaşır deterjanı ve 1 çay bardağı hidrojen peroksidi koyun. Kirli çamaşırınızı yarım saat bu suda beklettikten sonra durulayın. Bu yöntemin daha hassas kumaşlarda kullanılması tavsiye edilir.

5- 1 litre sirkenin içerisine 2 çay bardağı kadar beyaz sirke koyun ve kıyafetinizi bu karışım içerisinde en az yarım saat bekletin. Lekeli bölgenin üzerine doğrudan beyaz sirke döküp öyle de karışıma atabilirsiniz.