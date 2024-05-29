Çilekten gelen mucize! Dişlerde ne kahve ne de çay lekesi bırakıyor… Diş sararmaları herkes için oldukça can sıkıcı olan sorunların başında gelir. Bu sararmaları gidermek için çeşitli beyazlatıcı macunlar ya da işlemler uygulanabilir. Diş beyazlatma da kullanılan doğal yöntemler arasında olan çilek ile sarı lekelere veda edeceksiniz. İşte, sararmaların çilekli çözümü…

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Her ne kadar diş bakımına özen gösteriliyor ve aksatılmıyor olsa da içilen içecekler veya yenen yiyecekler dişlerde sararmaya neden olabiliyor. Bu sararmalarda estetik açıdan çoğu kişi için oldukça can sıkıcı olan konuların başında geliyor.

Beyaz dişlere kavuşmak için uygulanabilecek yöntemler arasında sıklıkla macun tercihleri göze çarpıyor. Lekelere karşı etkili olan diş macunları kullanılıyor olsa dahi sararmaların önüne geçmede herkes etkili sonuçlar alamıyor.

Macunların etkili olmadığı aşamada soluğu dişçide alarak beyazlatma işlemi yaptırmak yerine uygulayacağınız doğal yöntemlerle de dişlerinizi beyazlatmanız mümkün olabiliyor.

Özellikle de çilekle uygulayacağınız o yöntem canınızı sıkan tüm sarı lekeleri gidermede olabildiğince etkili olarak dişlerinizi inci gibi yapmanıza yardımcı oluyor.

İşte, çilekten gelen o mucize….

Sağlık için bulunan faydalarının yanında doğal yöntemler içinde kullanılabilen çilek bu kez dişlerdeki sarı lekeler üzerinde mucizeler yaratıyor.

Bu yöntem için tek ihtiyacınız birkaç tane çilek ve bir miktar karbonat. 2-3 adet çileği ezerek üzerine bir miktar karbonat ekleyerek macun kıvamı alana dek karıştırın. Macun kıvamı alan karışım ile dişlerinizi 5-7 dakika boyunca iyice fırçalayın.

Ancak bu işlemi her gün olacak şekilde değil yalnızca hafta da 2 ya da 3 kez yapmanız dişlerinizde oluşan sarı lekelerin giderilmesinde etkili olacaktır.