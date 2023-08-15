ÇILGIN TEKLİF! Neymar'ın Suudi Arabistan'da kazanacağı ücret dudak uçuklattı.. Al Hilal takımı PSG'den kadrosuna katmaya hazırlandığı Neymar'a tarihi bir kontrat vermeye hazırlanıyor. İşte kontratın detayları..

ensonhaber.com

Suudi Arabistan ligi takımlarından Al Hilal'in Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar ile iki yıllık sözleşme konusunda anlaştığı iddia edildi.

Brezilya basınında yer alan iddialara göre Al Hilal'in Neymar'ı ikna ettiği sözleşmenin detayları ortaya çıktı.

Sözleşmenin detayları sosyal medyada gündeme otururken futbolseverler konu hakkında binlerce paylaşım yaptı.

İşte Brezilya basınına göre Neymar'ın Suudi Arabistan'daki sözleşme maddelerinden bazıları;

- 2 yıllık sözleşme

- 120 milyon Euro yıllık ücret

- Neymar'a tahsis edilen özel uçak

- Lüks malikane

- 80 bin Euro galibiyet primi

- Suudi Arabistan'ı tanıtan her hikaye ve gönderi paylaşımı için 500 bin Euro