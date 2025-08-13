Çin’de gelinlerin düğünden önceki bir ay boyunca ağlamasının sebebi bakın neymiş!

Çin'in bazı bölgelerinde yüzyıllardır devam eden ilginç bir düğün geleneği dikkat çekiyor.

Özellikle ülkenin güneybatısındaki bazı yörelerde gelinler, düğünden önceki bir ay boyunca her gün belirli saatlerde ağlıyor.

İlk bakışta hüzünlü bir ritüel gibi görünse de bu gelenek aslında mutluluk ve iyi dilekleri simgeliyor.

Tarihi kaynaklara göre bu uygulama, eski dönemlerde gelinin ailesinden ayrılışını simgelerken aynı zamanda evlilikte huzur, bereket ve mutluluk getireceğine inanılıyor.

Gelinin yanı sıra annesi, akrabaları ve arkadaşları da bu ağlama seanslarına katılarak ona eşlik ediyor.

Ağlama sırasında söylenen özel şarkılar ise hem duygusal bir atmosfer yaratıyor hem de kültürel mirasın bir parçası olarak yaşatılıyor.

Uzmanlar, bu geleneğin Çin’in kültürel çeşitliliğini ve yerel adetlerin gücünü gösterdiğini belirtiyor.

Her ne kadar modern şehirlerde bu tür ritüeller giderek azalsa da bazı kırsal bölgelerde hâlâ düğün öncesi ağlama geleneği sürdürülüyor.