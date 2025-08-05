Çinliler neden sıcak su içer! İşte nedeni...

Çin kültüründe yüzyıllardır süregelen bir alışkanlık olan sıcak su tüketimi, yalnızca bir gelenek değil aynı zamanda sağlık açısından da önemli bir unsur olarak kabul ediliyor.

Soğuk içeceklerden kaçınan Çinliler, günün her saatinde sıcak su içmeyi tercih ediyor.

Peki, bu alışkanlığın ardında yatan nedenler neler? İşte merak edilenler...

Geleneksel Çin tıbbına göre sıcak su, sindirimi kolaylaştırıyor, vücudu toksinlerden arındırıyor ve enerji dengesini koruyor.

Ayrıca bağışıklık sistemini desteklediği ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı koruyucu olduğu düşünülüyor.

Bu nedenle Çin’de restoranlardan hastanelere kadar pek çok yerde ilk ikram edilen içecek sıcak su oluyor.