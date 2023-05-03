Çok işinize yarayacak! İşte Google Translate’in bilinmeyen 6 harika özelliği Günlük hayatımızda sık sık kullandığımız Google Translate’in birçok özelliğini kimse bilmiyor. Daha önce duymadığınız için üzüleceğiniz 6 özelliğini sizler için derledik.

Google Translate (çeviri) hizmetine mutlaka işiniz düşmüştür. Kimi farklı bir dilde gelen maillerini çevirirken, kimi yabancı arkadaşları ile sohbet ederken Google Translate’i kullanıyor.

110’a yakın dilde çeviri işlemi yapan Google Translate, aslında günlük hayatımızda birçok işimizi kolaylaştıracak özelliklere sahip.

Bir yandan metinleri istediğiniz dile çevirirken bir yandan da büyük kolaylıklar sağlayan özelliklerini daha önce duymamışsınızdır.

Bakın Google Translate metin çevirmek dışında hangi durumlarda kolaylık sağlıyor! İşte 6 inanılmaz özelliği…

1- Döküman yükleyebilir ve tamamını çevirebilirsiniz

Bilgisayarınızda yer alan yabancı dildeki dökümanları “Dökümanlar” kısmına tıklayarak yükleyebilir, tamamını istediğiniz dile çevirebilirsiniz.

2- Bilmediğiniz kelimeleri favorilere ekleyerek istediğiniz zaman Excel formatında dışarı aktarabilirsiniz

Çevirdiğiniz kelimeleri kaydettikten sonra kaydedilenler kısmına tıkladığınızda karşınıza çıkacaktır. Google e-Tablolara Aktar seçeneğine tıklayarak dışarı aktarabilirsiniz.

3- 'Tap to Translate' özelliği sayesinde telefonunuzda istediğiniz uygulama üzerinde çeviri yapabilirsiniz

Bu özelliği kullanabilmek için tek yapmanız gereken “Tap to Translate” özelliğini aktif etmek ve bilmediğiniz kelimelerin üzerine gelip çift tıklamak.

4- İnternet olmadan kullanabilirsiniz

Görseldeki gibi çeviri dosyalarını indirerek internetsiz bir şekilde Google Translate özelliğini kullanabilirsiniz.

5- İnternet sayfalarını istediğiniz dile çevirebilirsiniz

Google Translate'in çeviri kutucuğuna internet sitesinin linkini yapıştırarak pratik bir şekilde çevirebilirsiniz.

6- Telefon kamerasıyla ya da sesle anında çeviri yapabilirsiniz

Google Translate üzerine bulunan mikrofon simgesine tıkladığınızda sesli bir şekilde çeviri yapabilirsiniz. Ya da kamera simgesine tıklayarak çeviri işleminizi yapabilirsiniz.