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Çöp kovalarındaki bu delik bakın aslında ne işe yarıyor

Çöp kovalarındaki bu delik bakın aslında ne işe yarıyor Evlerinizde bulunan çöp kovalarındaki bu deliğin ne işe yaradığını hiç düşündünüz mü? Kendisi küçük ancak sağladığı fayda büyük! İşte o küçük deliğin amacı...