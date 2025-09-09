Çöpe atmayın: Bu sebze ve meyvelerin kabukları şifa deposu

Meyve ve sebzeleri tüketirken çoğu zaman kabuklarını soyup çöpe atıyoruz.

Oysa birçok besinin en değerli vitamin ve mineralleri kabuklarında saklı.

Uzmanlar, bazı sebze ve meyvelerin kabuğuyla birlikte yenildiğinde çok daha faydalı olduğunu belirtiyor.

Peki kabukları en faydalı sebze ve meyveler hangileri? İşte sağlığınız için mutlaka kabuğuyla tüketmeniz gereken besinler…

Elma kabuğu

Bol lif, C vitamini ve antioksidan içerir. Sindirimi düzenler, bağışıklığı güçlendirir.

Salatalık kabuğu

Yüksek oranda su ve lif barındırır. Cildi nemlendirir, bağırsak sağlığını destekler.

Patates kabuğu

Potasyum ve demir açısından zengindir. Enerji verir, kas fonksiyonlarını destekler.

Havuç kabuğu

Beta-karoten ve antioksidanlarla göz sağlığını korur.

Üzüm kabuğu

Resveratrol içerir, kalp ve damar sağlığına iyi gelir.

Limon - portakal kabuğu

C vitamini deposudur, bağışıklığı güçlendirir, sindirime yardımcı olur.