Çöpe atmayın: Bu sebze ve meyvelerin kabukları şifa deposu

Meyve ve sebzeleri tüketirken çoğu zaman kabuklarını soyup çöpe atıyoruz.
Oysa birçok besinin en değerli vitamin ve mineralleri kabuklarında saklı.
Uzmanlar, bazı sebze ve meyvelerin kabuğuyla birlikte yenildiğinde çok daha faydalı olduğunu belirtiyor.
Peki kabukları en faydalı sebze ve meyveler hangileri? İşte sağlığınız için mutlaka kabuğuyla tüketmeniz gereken besinler…
Elma kabuğu
Bol lif, C vitamini ve antioksidan içerir. Sindirimi düzenler, bağışıklığı güçlendirir.
Salatalık kabuğu
Yüksek oranda su ve lif barındırır. Cildi nemlendirir, bağırsak sağlığını destekler.
Patates kabuğu
Potasyum ve demir açısından zengindir. Enerji verir, kas fonksiyonlarını destekler.
Havuç kabuğu
Beta-karoten ve antioksidanlarla göz sağlığını korur.
Üzüm kabuğu
Resveratrol içerir, kalp ve damar sağlığına iyi gelir.
Limon - portakal kabuğu
C vitamini deposudur, bağışıklığı güçlendirir, sindirime yardımcı olur.