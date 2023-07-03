Çöpe attığınız her gün için pişman olacaksınız! Patates kabuklarının öyle bir faydası var ki…

Günlük yaşantımızda sıkça tüketilen patates, lezzetli yemeklerin ve atıştırmalıkların vazgeçilmezidir.
Kızartmasıyla çocukların vazgeçilmezi haline gelen patates, besin değerleriyle ön plana çıkıyor.
Mutfaklardaki en sıradan ama bir o kadar da şaşırtıcı mucizelerden biriyle karşınızdayız: Patates kabukları!
Birçoğumuz patatesi soyduktan sonra kabukları çöpe atma alışkanlığına sahibiz. Peki hiç düşündünüz mü?
Patatesin kabukları da aslında oldukça değerli ve kullanışlı olabilir. İşte patates kabuklarının bilinmeyen faydaları…
Patates kabuklarının mucizevi faydası
Patates kabuklarını çöpe atmak yerine 25 dakika boyunca kaynatın. Ardından saçınıza uygulayın. Daha sonra saçınızı yıkayın.
Kaynatılmış patates kabukları saçınızdaki kepeği yok eder ve beyazları kapatır.