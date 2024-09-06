Çöpü servete çevirdi, şimdi paraya para demiyor! Yurt dışında kapış kapış gidiyor Tekirdağ’da yaşayan Ozan Ökünç, bundan tam 3 yıl önce çöpte bulduğu bir ürünle hayatının seyrini değiştirdi. Şimdi evinin balkonunda ürettiği o ürünle paraya para demiyor.

Haber Merkezi

Tekirdağlı 32 yaşındaki Ozan Ökünç’ün hayatı, sıradan bir çöp kutusunda bulduğu eski bir sandalyenin parçalarıyla tamamen değişti.

Üç yıl önce bu sandalyenin parçalarını alarak tesbih yapımına adım atan Ökünç, kısa sürede bu işte ustalaştı ve tespihleri yurt dışında da ilgi görmeye başladı.

Almanya, Azerbaycan, İsveç ve Katar gibi ülkelerden talep gelmeye başladı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN SATIŞLARA BAŞLADI

Ozan Ökünç, evinin balkonunu adeta bir tesbih atölyesine dönüştürdü.

Çeşitli ağaç türlerinden elde ettiği malzemelerle ürettiği tespihleri, sosyal medya üzerinden satışa sunarak dünya çapında tespih tutkunlarına ulaşmayı başardı.

Ökünç’ün tesbih serüveni, eşine hediye ettiği ilk tesbih ile başladı.

KENDİNİ GELİŞTİRDİ

Çocukluğundan beri tesbih yapımına tutkulu olan Tekirdağlı Ozan Ökünç, bu sevgisini yıllar içinde daha da ileriye taşıdı.

Tesbih sanatındaki yetkinliğini artırmak için, Lokman Karadağ, Hüseyin Çelik, Yusuf Güney ve Süleyman Gürsoy gibi ünlü tespih ustalarının videolarını izleyerek bilgi ve tekniklerini öğrendi.

Ökünç, bu ustaların videolarından aldığı ilham ve yöntemlerle tesbih yapımındaki becerisini geliştirdi.

KAYNAK: AA