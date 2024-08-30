Çorabın içine koyup makineye atın, çamaşırlar nasıl bembeyaz oluyor görün... Beyaz çamaşırlar her ne kadar doğru deterjan ve yıkama ayarları kullanılarak yıkanıyor olsalar da ilk alındığı gibi kalmazlar. Özellikle de beyazlığını çabucak kaybeden çoraplar oldukça can sıkıcı olabiliyorlar. Sizde çorabın içine o kabuklardan koyun, nasıl beyazlıyorlar görün.

Editör: Seda Yeşilyurt

Her ev hanımı beyaz çamaşırları yıkadığında sonucun kusursuz olmasını isteyerek çeşitli deterjanlar ya da doğal yöntemler dener.

Beyaz çamaşırlardaki bütün lekeleri ortadan kaldıracak çözüm ise meğer hiç beklemediğiniz o kabuklardaymış. Şimdiye kadar kullandığını birçok farklı deterjanların ve diğer yöntemleri unutturacak bu yöntem sayesinde beyaz çamaşırlar kar gibi olacak.

Hemen her evde bulunan kahvaltıların olmazsa olmazı olan o gıdanın kabukları resmen hayat kurtarıyormuş. Bakın kabuklarıyla çamaşırları bembeyaz yapan o yöntem neymiş.

KABUKLAR İLE KAR BEYAZI YAPIN

Her evde bulunan hatta kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan yumurta meğer kabuklarıyla da mucizeler yaratıyormuş. Beyaz çamaşırlarınızı yıkarken makineye yumurta kabuklarını da atın çamaşırlar nasıl kar beyaz oluyor izleyin.

Yumurta kabuklarını iyice yıkadıktan sonra 1 saat kadar dondurucuda sertleşmesini bekleyiniz. Ardından dolaptan çıkarttığınız donmuş yumurta kabuklarını bir çorabın içerisine yerleştirip çorabın ağzını sıkıca bağlayın.

Çamaşırları makineye koyduktan sonra yumurta kabuklarını koyduğunuz çorabı da makineye atın. Yumurta kabuklarına leke emici özelliği beyaz çamaşırlar üzerinde muhteşem sonuçlar ortaya çıkacak çamaşırlarınız adeta kar beyazı olacak.