Çorapların içine tuz atmak bakın ne işe yarıyor Büyüklerimizin çorapların içine tuz dökme alışkanlığını bilen bilir. Sebebi bakın ne imiş...

Editör: Yağmur Dinç

Yaşlılarımızın yıllardır uyguladığı tuz yöntemi, yeni görenler için merak uyandırıyor.

Çorapların içine gece yatmadan önce ya da akşam saatlerinde kaya tuzu eklemenin önemli bir nedeni var.

Geleneksel değerlere önem veren ailelerin artmasıyla birlikte, eski alışkanlıklar yeniden popüler hale geliyor. Bu durum, çorapların içine neden tuz konulduğunu sorgulayanların sayısını artırdı.

ÇORAPLARA NEDEN TUZ KONUR

Çorapların içine tuz konmasının nedeni, tuzun vücut üzerindeki çeşitli etkileriyle ilgili olabilir.

Geleneksel inanışlara göre, tuzun gece boyunca ayaklarda birikmiş toksinleri çektiği veya kan dolaşımını iyileştirdiği düşünülür.

Ayrıca, tuzun antimikrobiyal özellikleriyle ayak kokusunu azaltmaya yardımcı olabileceği de söylenir.