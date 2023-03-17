Cuma namazı saat kaçta? 17 Mart 2023 İstanbul, İzmir, Ankara namaz vakitleri Ramazan öncesinin son cuma namazı için camilerin yolunu tutacak olan Müslümanlar, namaz vakitlerini sorguluyor. Peki, bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 17 Mart Cuma namaz vakitleri...

Mübarek Üç Aylar'da ibadetlerini yerine getiren Müslümanlar, Ramazan ayı öncesinde son cuma gününü idrak ediyor.

Cuma namazını cemaatle kılmak için camilerin yolunu tutacak olanlar, namaz vakitlerini sorguluyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan cuma saati ve hutbe konusu belli oldu.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün hazırladığı bu haftaki Cuma hutbesinin konusu "Ramazan: Rahmet ve mağfiret ayı" olarak belirlendi.

İstanbul, Ankara ve İzmir için öğle ezanı vakti ise arama motorlarında araştırılıyor.

Peki bugün cuma namazı kaçta? 17 Mart Cuma namazı ne zaman kılınacak? Öğle ezanı kaçta okunuyor? İşte detaylar...

17 Mart 2023 İstanbul'da cuma namazı

İstanbul'da bugün Cuma namazı saat 13.18'de kılınacak.

17 Mart 2023 Ankara'da cuma vakti

Ankara'da bugün Cuma namazı saat 13.02'de kılınacak.

17 Mart 2023 İzmir'de öğle cuma saati

İzmir'de bugün Cuma namazı saat 13:25'te kılınacak.