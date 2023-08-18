Cuma namazı saat kaçta? 18 Ağustos 2023 İstanbul, İzmir, Ankara namaz vakitleri... Cuma namazı için cemaatle buluşacak olan vatandaşlar, ezan vakitlerini sorguluyor. Bu kapsamda, "18 Ağustos cuma namazı" İstanbul, Ankara ve İzmir için araştırılıyor.

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Cuma günleri, İslam dünyası için oldukça büyük bir önem arz ediyor.

Peygamber Efendimiz (sav), Cuma günü hakkında, "Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Çünkü Hz. Âdem o gün yaratıldı, o gün Cennete girdi ve o gün Cennetten çıkarıldı." buyurmuştur.

Bu günün kıymetini bilen Müslümanlar, öğle ezanında camilere akın ediyor

İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir ve diğer illerde yaşayanlar 18 Ağustos 2023 Cuma namazı vakti için arama yapıyor.

Diyanet, bugünkü ezan vakitlerini paylaştı. Peki bugün öğle ezanı saat kaçta? Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il cuma namazı saatleri...

18 Ağustos 2023 İstanbul'da cuma namazı

İstanbul'da bugün Cuma namazı saat 13.13'te kılınacak.

18 Ağustos 2023 Ankara'da cuma vakti

Ankara'da bugün Cuma namazı saat 12.58'de kılınacak.

18 Ağustos 2023 İzmir'de öğle cuma saati

İzmir'de bugün Cuma namazı saat 13:20'de kılınacak.