Cuma namazı vaktinde çalışmanın ve bu vakitte elde edilen kazancın hükmü nedir? Cuma namazı vaktinde çalışmanın ve bu vakitte elde edilen kazancın hükmü nedir sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte merak edilen bu sorunun yanıtı..

Cuma namazı hakkında en çok merak edilenler arasında cuma namazı vaktinde çalışmanın ve bu vakitte elde edilen kazancın dini hükmü nedir konusu yer alıyor.

Vatandaşlar "Cuma namazı vaktinde çalışmanın ve bu vakitte elde edilen kazancın hükmü nedir? sorusunu Din İşleri Yüksek Kurulu'na yönelttiler.

Din İşleri Yüksek Kurulu bir çok kişi tarafından merak edilen bu soruya verdiği cevap ile vatandaşları bilgilendirdi.

İşte merak edilen bu soruya Din İleri Yüksek Kurulu'nın verdiği yanıt..

Soru

Cuma namazı vaktinde çalışmanın ve bu vakitte elde edilen kazancın hükmü nedir?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yanıtı

Cuma namazı; Kitap, Sünnet ve icma ile sabit olup, hutbeyi de içeren, cemaatle kılınan iki rekâtlı ve diğer namazlardan farklı özellikler taşıyan ve her mükellefin yerine getirmesi gereken farz-ı ayın bir namazdır (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 271-272). Allah Teala, cuma namazı vaktinde çalışma ve alışveriş yapma ile ilgili olarak, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın, Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır.

Ayetten anlaşıldığına göre, cuma namazından önce ve sonra çalışmak ve alışveriş yapmakta bir sakınca yoktur. Ancak cuma namazı kılmakla yükümlü olanların cuma saatinde alışverişi terk etmeleri ve camiye gitmeleri gerekir. Bu itibarla cuma namazı kılmakla yükümlü olmayanlar, alışveriş yapabilirler. Cuma namazı kılmakla yükümlü olanların cuma saatinde alışveriş ile meşgul olmaları tahrîmen mekruhtur; ancak yapılan alışverişle elde edilen kazanç helaldir. Ayrıca cuma namazı ile mükellef bir tüccarın, işyerinde cuma namazıyla mükellef olmayan bir kimseyi çalıştırmasında ve bu şekilde kazanç elde etmesinde bir sakınca yoktur (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 41).