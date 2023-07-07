Cuma namazında hutbeye yetişemeyen kimsenin namazı geçerli midir? Cuma namazında hutbeye yetişemeyen kimsenin namazı geçerli midir sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte bu sorunun yanıtı..

Cuma namazı hakkında en çok merak edilenler arasında Cuma hutbesine yetişemeyen kişinin namazının geçerli olup olmadığı konusu yer alıyor.

Vatandaşlar "Cuma namazında hutbeye yetişemeyen kimsenin namazı geçerli midir?" sorusunu Din İşleri Yüksek Kurulu'na yönelttiler.

Din İşleri Yüksek Kurulu bir çok kişi tarafından merak edilen bu soruya verdiği cevap ile vatandaşları bilgilendirdi.

Soru

Cuma namazında hutbeye yetişemeyen kimsenin namazı geçerli midir?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yanıtı

Cuma namazında hutbe, namazın sahih olmasının şartlarından biridir. Hutbe okunmadan kılınan bir cuma namazı sahih değildir. Bu nedenle hutbe okunurken en az bir erkeğin hazır bulunması gerekir. Ancak cuma kılabilmek için hutbeye yetişmek ve dinlemek şart değildir. Buna göre, mazeretine binaen okunan hutbeye yetişemeyen veya hutbeyi duymayan kişinin kıldığı cuma namazı sahih olur. Hutbeyi dinlemeye yetişemeyen kimse, cuma namazının ikinci rekâtına bile yetişse, imam selam verdikten sonra ayağa kalkıp bir rekât daha kılarak cuma namazını tamamlar (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 63).