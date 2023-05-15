Cumhurbaşkanı adaylarının memleketlerinde kim kaç oy aldı? 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimlerinde adayların memleketlerinde hangi ismin kaç oy aldığı merak uyandırdı. İşte Cumhurbaşkanı adaylarının memleketlerindeki oy dağılımı..

Türkiye dün sandık başına giderek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimlerinde oylarını kullandı.

Milyonlarca vatandaşın oylarını kullanmasının ardından saat 17:00'de sandıklar kapatıldı ve oy sayımına geçildi.

Seçmenlerin en çok merak ettiği ve internette araştırdığı konular arasında ise Cumhurbaşkanı adaylarının memleketlerinde hangi adayın kaç oy aldığı yer aldı.

Bilindiği üzere Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olabilmek için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarıştı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan %49.49, Kılıçdaroğlu %44.79, Sinan Oğan ise %5.26 oy aldı.

Yurt dışı oylarının dahil edilmesinin ardından seçimin ikinci tura kalıp kalmayacağı belli olacak.

Peki, Cumhurbaşkanı adaylarının memleketlerinde kim kaç oy aldı? İşte yanıtı..

Recep Tayyip Erdoğan - Rize

Recep Tayyip Erdoğan : %72.79

Kemal Kılıçdaroğlu : %22.03

Sinan Oğan : %4.83

Kemal Kılıçdaroğlu - Tunceli

Kemal Kılıçdaroğlu : %80.26

Recep Tayyip Erdoğan : %16.2

Sinan Oğan : %3.41

Sinan Oğan - Iğdır

Kemal Kılıçdaroğlu : %62.49

Recep Tayyip Erdoğan : %25.29

Sinan Oğan : %11.94