Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Memur maaşı 22 bin lira mı olacak? Zamlı memur maaşı ne zaman yatacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memurlara müjdeyi duyurdu. Memur maaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklama ile birlikte vatandaşlar en düşük memur maaşını ve zamlı maaşların ne zaman yatacağını araştırmaya başladı.

Kamu personellerinin gündeminde memur maaşı zammı son dakika gelişmeleri yer alıyor. Binlerce memur, maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HAK-İŞ Genel Kurulu’nda memur maaş zammı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

En düşük memur maaşı ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, binlerce memurun yüzünü güldürdü.

Memur zammı açıklamaları sonrası vatandaşlar, en düşük memur maaşının ne kadar olduğunu ve zamlı memur maaşının ne zaman yatacağını araştırıyor.

En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAK-İŞ Genel Kurulu’nda memur maaşlarına yönelik yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

Önümüzde memurlarımızın maaş düzenlemesi var. Yasaya göre memurların maaş artış oranları ocak ve temmuz aylarında belirleniyor. Temmuz ayında bir adım daha atıyoruz. En düşük memur maaşını en düşük kamu işçisi maaşında aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak. Memurlarımız bize güvenmeye devam etsinler. Biz hiçbir çalışanımızın hakkını yemeyiz, yenmesine de müsaade etmeyiz.

Zamlı memur maaşı ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu en düşük memur maaşı, Temmuz ayında yapılacak olan zam ile ödenecek.