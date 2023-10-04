Cumhurbaşkanı Erdoğan hastalandı mı? 4 EKİM SON DAKİKA! Sağlık durumu... Ak Parti Grup Toplantısı ve İspanya seyahati olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı rahatsızlanması nedeniyle iptal edildi. Milyonlarca vatandaş Erdoğan'ın sağlık durumunu merak ediyor.

ensonhaber.com

Son derece yoğun çalışan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programının iptal edildiği iddiası gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak Danıştay Başkanlığı IASAJ Programı Kapanış ve Danıştay Eğitim Tesisi Açılış Töreni’ne katılmış ve burada bir konuşma gerçekleştirmişti.

Erdoğan'ın normal koşullar altında bugün TBMM'de gerçekleştirilecek olan AK Parti Grup Toplantısı'na katılması ve ardından yarın da İspanya'da gerçekleştirilecek olan yurt dışı gezisine katılması bekleniyordu.

CİMER tarafından yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günlük programının da boş bırakıldığı görüldü.

Erdoğan'ın sağlık durumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soğuk algınlığı nedeni ile rahatsızlandığı öne sürüldü.

Bu nedenle doktorları tarafından dinlenmesi yönünde tavsiye verilmesi üzerine tüm programlarının iptal edildiği belirtildi.

Konu hakkında ise gerek Cumhurbaşkanlığı tarafından gerekse Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.