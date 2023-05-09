Cumhurbaşkanı Erdoğan nerede, hangi okulda oy kullanacak 2023? Seçime günler kala, liderlerin nerede oy kullanacakları da açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sandığı belli oldu. Peki, Erdoğan nerede hangi okulda oy verecek? İşte Cumhurbaşkanı'nın oy sandığı...

Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü sandık başında olacak. Geçtiğimiz günlerde Yüksek Seçim Kurulu, seçmenlerin oy yerlerini açıkladı. 60 milyondan fazla seçmen, oy vermek için ikamet ettikleri bölgelerdeki okullardan birine atandı. Bu kapsamda liderlerin nerede oy kullanacakları da merak konusuydu. Yapılan son açıklamaya göre, siyasilerin oy sandıkları belli oldu. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan nerede oy kullanacak? Erdoğan hangi okulda oy verecek? İşte detaylar... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy yeri Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda oy verecek. Cumhurbaşkanı adaylarının oy yerleri 2023 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda kullanacağı belirlendi. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oy kullanacak. Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da Ankara Çankaya'da oyunu kullanacak.