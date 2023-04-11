Çuvalla para dökmeyin! İşte firmaların bilmenizi istemediği 5 alışveriş hilesi Bütün firmalar için en önemli şey satış arttırmak ve bunun için aklınıza gelmeyecek hileler yapılıyor. Firmaların sizi kandırmalarına izin vermeyin. Sizler için firmaların kullandığı 5 alışveriş hilesini derledik.

Süpermarketlerden mağazalara kadar satışların ve müşterilerin artması için yapılan hileler var. Bu konuda dikkatli olmak gerekir.

Son zamanlarda çoğumuz mağazaları gezmek yerine internet alışverişlerini tercih ediyoruz. Önümüze kampanyalar ve indirim kuponları çıkıyor.

Ancak marketteki sepetlerden online alışverişte verilen kuponlara kadar çoğumuz kandırılıyoruz. Buna alışveriş merkezleri ve AVM’ler de dahil.

Çünkü firmalar satışların artması için ufak tefek hileler kullanıyor. Siz de bu hilelerin ne olduğunu bilirseniz sizi kandırmalarını önleyebilirsiniz.

Firmaların satış arttırmak için kullandığı bazı hileleri sizler için derledik. Gelin birlikte inceleyelim...

1- Fiyat etiketleri

Birçok giyim mağazası senenin belli dönemlerinde indirime giriyor. Ancak hangi ürünlerin indirime gireceğini bilemezsiniz. Bunu anlamanın bir yolu var.

Fiyat etiketlerinin üzerinde elle yazılmış rakamların olup olmadığını kontrol edin. Bu rakamlar harfle başlıyor. İlk hark mağazanın reyonunu işaret ediyor. Yanındaki sayı ise ürünün ne kadar indirime gireceğini belirtir. Mağaza çalışanları indirim günlerinde hazırlanırken kolaylık olsun diye bunu yapar.

2- Fiyat - kalite farkı

Ucuzluk marketlerinde bazı markalar daha ucuz satılırken farklı yerlerde daha pahalı satılabiliyor. Bunların farkı ise kaliteleri.

Ürünlerin üretim yerleri farklı oluyor. Örneğin Mısır’da üretilen bir ürün, Hollanda’da üretilen aynı ürüne göre daha düşük kalitede.

Yani aynı ürünü daha ekonomik marketlerden aldığınızda tadı farklı geliyorsa daha düşük kalitede üretilmiştir.

3- Sepetteki ürünler

Online alışverişte sepetinizde ürün unutulduğu zaman uygulama sizi hemen uyarır. Eğer acil değilse bırakın bir süre sepette dursunlar.

Çünkü kısa süre sonra sepetinizdeki ürünlerin indirime girdiğini görebilirsiniz. Ya da bu ürünlerde kullanabileceğiniz indirim kuponu tanımlanır.

4- Aktarmalı bilet

Örneğin İstanbul’dan Ankara’ya uçakla gitmek istediğinizde Ankara’ya direkt uçuş bakmak yerine Ankara aktarmalı uçuşlara göz atın. Daha ucuz olduklarını göreceksiniz.

Ancak bu hileyi üst üste kullanmaktan kaçının. Çünkü havayolu şirketleri fark edip sizi kara listeye alabilir.

5-Alışveriş sepeti

Süpermarketlerde kullanılan alışveriş sepetleri ne kadar büyükse onu doldurma isteği o kadar artıyor.

Kasaya almak istediğinizden çok daha fazla ürün alarak gidiyorsunuz. Bu yüzden mümkün olduğunca küçük sepetleri tercih edin.