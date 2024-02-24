Dahiler bile görmekte zorlanıyor! 6 saniyede bulanın IQ’su 130 çıkıyor… Yüksek IQ’lu olduğunuzu kanıtlamak için bir testle daha karşınızdayız. Görselde birbirinin tıpa tıp aynısı olan bir dizi yıldız bulunuyor ve aralarından bir tanesi hepsinden farklı. Farklı olanı bulmak için ise sadece 6 saniyeniz var…

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Optik illüzyon ile yapılmış olan bu zeka testi yüksek IQ!lu olduğunuzu kanıtlayacak türden.

Tek yapmanız gereken bir bakışta sıra sıra dizilmiş olan kırmızı yıldızların arasında gizlenmiş olan farklı yıldızı bulmak.

Birbirinin tıpatıp aynısı olan yıldızlardan biri diğerlerinden farklı. Sizlerden istenen ise farklı yıldızı 6 saniyede bulmanız. Sadece bir dahi bu görseldeki farklı yıldızı 6 saniyede buluyor.

Sadece yüksek dikkat yeteneğine sahip kişilerin kısa sürede eliyle koymuş gibi bulduğu bu yıldız IQ seviyenizin 130 olduğunu kanıtlıyor.

İşte, sonucuyla dahileri kıskandıracağınız o test...

Yukarıda yer alan görselde kırmızı yıldızların arasında farklı olan yüksek zekaya sahip olanlara adeta göz kırpıyor.

Yüksek dikkat gerektiren bu test görsel zekanızı ve bilişsel yeteneklerinizin ne kadar keskin olduğunu kanıtlamanız için harika bir yöntem.

Unutmayın sadece 6 saniyeniz var ve süre geçiyor...

Resimdeki farklı olan yıldızı 6 saniyelik süre içerisinde bulmayı başaranları tebrik ederiz. Bu sizin IQ'nuzun dahileri bile kıskandıracak türden olduğunu gösteriyor.

Eğer resimdeki farklı yıldızı 6 saniyede bulamadıysanız o halde üzülmenize gerek yok. Sorunun doğru yanıtını sizler için aşağıda yer alan görselde belirttik.