Bir kaşık koymak yetiyor! İşte çıtır çıtır patates kızartmanın sırrı.. Bu tüyoları deneyerek evde mükemmel çıtır patatesler yapabilirsiniz. İşte ünlü şeflerin çıtır patates kızartmak için uyguladığı püf noktaları..

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Özellikle kahvaltıların vazgeçilmezleri arasında yer alan patates kızartması herkes tarafından sevilmektedir.

Patates kızartması kızartma severlerin en sevdiği atıştırmalıkların başında gelmektedir.

Fakat, çıtır çıtır kızarmış patates yapmak hiç kolay değildir. Patates kızartırken dikkat edilmesi gereken bazı ince noktalar bulunuyor.

Çıtır çıtır lezzetli patates kızartmak için yapmanız gerekenleri sizler için derledik.

Peki, kahvaltıların dışında hamburger ve pizza gibi yiyeceklerin yanına çok yakışan çıtır patates nasıl yapılır? Çıtırlığın püf noktası nedir? İşte merak edilenler..

Patateslerin üzerinde çıtır çıtır bir kabuk elde etmenin püf noktası yumurta akıdır.

Yumurta beyazlarını bir kasede çırpın ve bu karışımı patatesler ile karıştırın. Patatesleri tamamen kaplandıktan sonra, patatesleri tuz, karabiber ve istediğiniz herhangi bir baharat ile tatlandırarak kızartabilirsiniz.

Patateslerin çıtır çıtır olmasını sağlayacak bir diğer yöntem ise kızartma yağının içerisine bir tatlı kaşığı elma sirkesi eklemektir. Elma sirkesi, yağın sıcaklığınının düşmesini sağlayarak patateslerin daha yavaş pişmesini ve çıtırlaşmasını sağlar.

Kızartacağınız patateslerin daha çıtır olmasını istiyorsanız patatesleri kesme şeklinize dikkat etmelisiniz. Patatesi ince dilimler halinde keserek daha hızlı pişmesini ve çıtır olmasını sağlayabilirsiniz.