Darüşşafaka Lassa - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Darüşşafaka Lassa ve Beşiktaş Emlakjet, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-24 sezonu 1. hafta maçında karşılaşacak. İşte maçın detayları..

ensonhaber.com Beşiktaş Emlakjet, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-24 sezonu 1. hafta maçında Darüşşafaka Lassa ile karşılaşacak. Darüşşafaka Lassa ile Beşiktaş Emlakjet arasında oynanacak mücadelenin detayları basketbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. İki takım arasında oynanan son lig maçını Darüşşafaka Lassa kazanmıştı. Normal süresi 82-82 biten maçta ev sahibi Darüşşafaka mücadeleyi 100-93'lük skorla kazandı. Yeni sezonun ilk haftasında kozlarını paylaşacak olan Darüşşafaka Lassa ve Beşiktaş Emlakjet hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Basketbolseverler Darüşşafaka Lassa - Beşiktaş maçının detaylarını öğrenmek için aramalarına hız verdi. Peki, Darüşşafaka Lassa - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.. Darüşşafaka - Beşiktaş maçı ne zaman?

Darüşşafaka Lassa - Beşiktaş Emlakjet maçı 1 Ekim Pazar (bugün) günü saat 15.30’da Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda oynanacak. Mücadele beIN SPORTS 5 kanalından canlı yayınlanacak.