Deliksiz uyku isteyen A101’e koşacak! Ultrasonik Hava Nemlendirici geliyor: İşte fiyatı Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden A101, 3 Ekim Perşembe günü satışa sunacağı yeni kataloğunu açıkladı. Uykusuzluk sorunu çekenler bu hafta A101’e koşacak. İşte ultrasonik hava nemlendiricisi fiyatı…

Haber Merkezi

Türkiye genelinde binlerce mağazasıyla hizmet veren A101, 3 Ekim'den itibaren raflarına ekleyeceği yeni ürünleri tanıttı.

Yeni katalogda üç tekerlekli mopeddan katlanabilir elektrikli bisiklete, çamaşır makinesinden çay makinesine kadar birçok seçenek yer alıyor.

Ayrıca, valiz çeşitleri, bluetooth kulaklık, tava, bambu kesme tahtası, katlanabilir piknik masası ve çok amaçlı çantalar gibi ürünler de dikkat çekiyor.

Diğer yandan uyku sorununu kökten çözen hava nemlendirici, bu hafta raflarda yerini alacak.

A101’in bu yeni kampanyası, alışveriş tutkunlarına cazip fırsatlar sunuyor.

İşte A101 3 Ekim indirim kataloğu...