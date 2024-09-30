Deliksiz uyku isteyen A101’e koşacak! Ultrasonik Hava Nemlendirici geliyor: İşte fiyatı

Haber Merkezi
Türkiye genelinde binlerce mağazasıyla hizmet veren A101, 3 Ekim'den itibaren raflarına ekleyeceği yeni ürünleri tanıttı.
Yeni katalogda üç tekerlekli mopeddan katlanabilir elektrikli bisiklete, çamaşır makinesinden çay makinesine kadar birçok seçenek yer alıyor.
Ayrıca, valiz çeşitleri, bluetooth kulaklık, tava, bambu kesme tahtası, katlanabilir piknik masası ve çok amaçlı çantalar gibi ürünler de dikkat çekiyor.
Diğer yandan uyku sorununu kökten çözen hava nemlendirici, bu hafta raflarda yerini alacak.
A101’in bu yeni kampanyası, alışveriş tutkunlarına cazip fırsatlar sunuyor.