Denizaltlarının siyaha boyanmasının nedeni bakın neymiş... Çoğu deniz taşıtı farklı renklere boyanıyor olmasına rağmen denizaltları genellikle siyah ya da siyah tonlarına boyanır. Çoğu kişinin bunun nedeni hakkında bir fikri yoktur. Bakın siyaha boyanmasının sebebi neymiş...

Editör: Seda Yeşilyurt

Görmenin epey zor olduğu deniz taşıtları arasında şüphesiz ilk sırada denizaltları yer alır. Diğer deniz taşıtlarının aksine denizin altından giden bu taşıtları görmekte bu sebepten bir hayli zordur.

Denizaltları boyanırken sabit olarak siyah ve tonlarının tercih edilmesi de ayrı bir amaca hizmet eder.

Görmesi her ne kadar zor olsa da bu taşıtların boyanmasında neden tek bir renk kullanıldığı çoğu kişi tarafından merak edilir.

Bakın denizaltlarının siyah veya siyah tonlarına boyanmasının aklınızın ucundan bile geçmeyecek nedeni.

SİYAHA BOYANIYORLAR ÇÜNKÜ...

Denizaltlarının siyaha boyanmasındaki en temel amaç kamuflajdır. Birçok ülkenin düşman gemilerini tespit etmesinde başarılı olan bu taşıtlar su yüzeyine çıktıklarında ya da su yüzeyinin hemen altında ilerlerken görünmemeleri oldukça önemli olduğunda siyah renk tercih edilir.

Denizaltılarının çevreleriyle uyum sağlamak için siyaha ve siyahın tonlarına boyanmasının en büyük sebebi budur. Ek olarak denizaltılarının genellikle geceleri yüzeye çıkmayı tercih etmelerinin nedeni de budur.