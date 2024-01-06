Deprem bilimcilerinden ortak uyarı: O şehirde büyük felaket yaklaşıyor! Tam 7 şiddetinde...

6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümüne yaklaşırken, Türkiye'de depremler ülke genelinde endişe yaratmaya devam ediyor.
Özellikle dört önemli deprem bilimcisinin ortak bir kararla o şehir için yapmış oldukları uyarı, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.
Profesörler Ahmet Övgün Ercan, Okan Tüysüz, Naci Görür, Doğan Perinçek gibi dört önemli isim, o bölgeyi işaret etti.
Şehirde 7 büyüklüğünde deprem meydana geleceği ifade edildi. Bu ortak açıklama, ülkede deprem riski taşıyan bölgelerdeki vatandaşlar arasında tedirginliği artırdı.
"7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz"
Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan, X hesabından deprem ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Ben başta olmak üzere, 4 deprem bilimci ilk kez Hakkari'de M7 dolayında bir deprem beklendiği konusunda uzlaştılar: Yerfizikçi Prof. Dr. Övgün Ercan ile Yerbilimciler: Prof Dr Okan Tüysüz, Prof Dr Naci Görür, Prof Dr. Doğan Perincek. Hakkari kentsel dönüşüm önceliği almalı."