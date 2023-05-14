Deprem illeri 2023 seçim sonuçları! Malatya'da kim kazandı? 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları! Depremi yaşayan Malatya'da 2023 oy sonuçları merak konusu. 14 Mayıs Pazar günü sandık başına giden Malatyalılar, sonuçları sabırsızlıkla bekliyor. İşte Malatya'da Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları...

6 Şubat'ta 11 ili maddi manevi yıkan depremlerin akabinde, seçmenler için oy yerleri hazırlandı. Binlerce vatandaş Malatya'da da sandık başına gidecek. Seçim sonuçları en çok merak edilen bölgelerden biri de deprem illeri. Özellikle Malatya seçim sonuçları ve oy oranları detaylıca araştırılıyor. Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge, Yazıhan ilçelerinde seçim sonuçları inceleniyor. Peki, Malatya seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Malatya sonuçları 2023! Malatya 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Malatya oy sonuçları 14 Mayıs Pazar günü 17:00'dan sonra netleşmeye başlayacak. Güncel seçim sonuçları haberimizde yer alacaktır.