'Deprem Kahini' Frank Hoogerbeets'ten Türkiye için yeni uyarı: 'Ekstra alarma geçmeli' Şubat ayında ülkemizde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremleri bilen ve "Deprem kahini" olarak bilinen Frank Hoogerbeets, Türkiye için yeni bir uyarıda bulundu.

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'Deprem Kahini' olarak adlandırılan Frank Hoogerbeets, Türkiye ile ilgili yaptığı son açıklamasıyla gündem yarattı.

Şubat ayında yaşanan Kahramanmaraş merkezli büyük deprem felaketinin ardından tahminleriyle dikkat çeken Avustralyalı gökbilimci Frank Hoogerbeets, Türkiye için yeni uyarıda bulundu.

Yaptığı deprem tahminleri ile son dönemin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan Frank Hoogerbeets sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapıyor.

Frank Hoogerbeets yaptığı son paylaşım ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı..

Hoogerbeets, deprem tahminleri yapmak için kurduğu SSGEOS adlı kurumun resmi sayfasından, 'Afganistan'da veya yakınında daha güçlü artçı şok etkinlikleri mümkündür. Türkiye / Ortadoğu ve muhtemelen Romanya ekstra alarma geçmeli' ifadelerine yer verdi.

Frank Hoogerbeets, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu ve Romanya'nın da ekstra dikkat gerektiren bölgeler olduğunu ifade etti.

SSGEOS araştırmacılarından olan Frank Hoogerbeets, Türkiye ile alakalı yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'yi işaret eden bu dalgalanma şubattaki kadar inandırıcı değil. Yani bu daha çok bir acil durum uyarısıdır. Umarım pek bir şey olmaz."

Frank Hoogerbeets'in bu açıklamaları sosyal medyada kısa sürede gündeme geldi.

Farklı ülkelere ilişkin sık sık deprem uyarılarında bulunan Frank Hoogerbeets, yaptığı tahminleri gezegenlerin gökyüzündeki dizilimlerine dayandırıyor.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar Frank Hoogerbeets'in tahminlerinini bilimsel dayanağı olmadığı şeklinde eleştirilerde bulunuyor..