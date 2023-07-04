Deprem konutları ne zaman, hangi tarihte teslim edilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi!

Kahramanmaraş'da meydana gelen deprem felaketi, bölgede büyük bir yıkıma ve acıya sebep oldu. Binlerce bina yıkıldı ve birçok aile evsiz kaldı.
Ancak umut verici bir gelişme yaşandı. Depremzedelerin yıkılan evleri kısa sürede depremzedelere teslim ediliyor.
Dün Kurban Bayramı sonrası ilk Kabine Toplantısı gerçekleşti. Emekli ve memur maaşı zam oranının konu olduğu toplantıda deprem konutları da ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından alınan kararları halka duyurdu.
Deprem konutlarının teslim tarihine ilişkin açıklamalarda bulundu. Binlerce depremzede vatandaşın gözü o tarihte!
Peki deprem konutları ne zaman, hangi tarihte teslim edilecek? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması...
Deprem konutları ne zaman teslim edilecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tamamlanan konutların ekim - kasım ayından itibaren teslim edilmeye başlanacağını şu sözlerle duyurdu:
''TOKi'miz bölgenin yeniden ayağa kaldırılması sürecinde öncü rol oynuyor. Ekim kasım ayından itibaren yapımı tamamlaman konutların teslimatına başlıyoruz. Amacımız ilk bir sene içerisinde 319 bin deprem konutunu teslim etmektir.
Bölgede inşa edeceğimiz konut sayısı ise toplam 650 bindir. Şimdiye kadar inşa süreci başlayan konut sayısı 180 bini buldu. Evleri yıkılan vatandaşlarımızın çok büyük bir bölümünün gelecek bayramı yeni yuvalarında karşılamalarını hedefliyoruz.''