Deprem konutları ne zaman, hangi tarihte teslim edilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! Kahramanmaraş deprem felaketi sebebiyle bölgedeki binlerce bina yıkıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından deprem konutlarının teslim tarihine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki Deprem konutları ne zaman, hangi tarihte teslim edilecek? İşte verilen tarih...

Kahramanmaraş'da meydana gelen deprem felaketi, bölgede büyük bir yıkıma ve acıya sebep oldu. Binlerce bina yıkıldı ve birçok aile evsiz kaldı.

Ancak umut verici bir gelişme yaşandı. Depremzedelerin yıkılan evleri kısa sürede depremzedelere teslim ediliyor.

Dün Kurban Bayramı sonrası ilk Kabine Toplantısı gerçekleşti. Emekli ve memur maaşı zam oranının konu olduğu toplantıda deprem konutları da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından alınan kararları halka duyurdu.

Deprem konutlarının teslim tarihine ilişkin açıklamalarda bulundu. Binlerce depremzede vatandaşın gözü o tarihte!

Peki deprem konutları ne zaman, hangi tarihte teslim edilecek? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması...

Deprem konutları ne zaman teslim edilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tamamlanan konutların ekim - kasım ayından itibaren teslim edilmeye başlanacağını şu sözlerle duyurdu: