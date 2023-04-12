Deprem mi oldu? 12 Nisan Çarşamba nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi... 12 Nisan'da nerede deprem olduğu merak ediliyor. Kahramanmaraş ve 10 ilimizde yaşanan şiddetli depremler sonrası bugün Kandilli ve AFAD sayfaları sorgulanıyor. Yaşanan depremlerde toplam 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetmişti. Peki 12 Nisan günü nerede deprem oldu? İşte son depremler...

Bugün 12 Nisan 2023 Çarşamba gününde ülke genelinde birçok farklı ilde yaşayan vatandaşlar "Deprem mi oldu?" sorusunu sık sık araştırılıyor. Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Mersin gibi pek çok ilde hissedilen depremler vatandaşları endişelendirmişti. Peki bugün nerede deprem oldu, kaç şiddetinde?

12 Nisan'da nerede deprem oldu?

Gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli tarafından her gün paylaşılıyor. Bugün 12 Nisan'da belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" şeklinde sorgulamalar yapıyor. Gün içinde pek çok sallantı meydana gelirken; Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Elazığ bölgelerinde çeşitli sallantılar yaşandı.

Son olarak Kandilli verilerine göre Gaziantep 2.8 ile sallandı. Adıyaman da 2.9 ile sallandı.

İşte Kandilli Rasathanesi'nin 12 Nisan 2023 deprem verileri:

12 Nisan 2023 AFAD deprem verileri: