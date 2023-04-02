Deprem mi oldu? 2 Nisan Pazar nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi... Kahramanmaraş ve 10 ilde yaşanan şiddetli depremler sonrası bugün hangi bölgelerde depremler olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Depremlerde toplam 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetmişti. Peki 2 Nisan günü nerede deprem oldu? İşte son depremler...

Bugün 2 Nisan 2023 Pazar gününde ülke genelinde birçok farklı ilde yaşayan vatandaşlar "Deprem mi oldu?" sorusunu sık sık araştırılıyor. Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Mersin gibi pek çok ilde hissedilen depremler vatandaşları endişelendirmişti. Peki bugün nerede deprem oldu, kaç şiddetinde?

2 Nisan'da nerede deprem oldu?

Gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli tarafından her gün paylaşılıyor. Bugün 2 Nisan'da belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" şeklinde sorgulamalar yapıyor. Gün içinde birçok sallantı meydana gelirken; Kahramanmaraş, Malatya, Muş, Sivas bölgelerinde çeşitli sallantılar yaşandı.

Son olarak Kandilli verilerine göre Hatay 2.8 ile sallandı. Osmaniye de 2.6 ile sallandı.

İşte Kandilli Rasathanesi'nin 2 Nisan 2023 deprem verileri:

2 Nisan 2023 AFAD deprem verileri: