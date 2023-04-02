Deprem mi oldu? 2 Nisan Pazar nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

Bugün 2 Nisan 2023 Pazar gününde ülke genelinde birçok farklı ilde yaşayan vatandaşlar " mi oldu?" sorusunu sık sık araştırılıyor. Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Mersin gibi pek çok ilde hissedilen depremler vatandaşları endişelendirmişti. Peki bugün nerede deprem oldu, kaç şiddetinde?

2 Nisan'da nerede deprem oldu?

Gerçekleşen depremler ve tarafından her gün paylaşılıyor. Bugün 2 Nisan'da belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" şeklinde sorgulamalar yapıyor. Gün içinde birçok sallantı meydana gelirken; Kahramanmaraş, Malatya, Muş, Sivas bölgelerinde çeşitli sallantılar yaşandı.

Son olarak Kandilli verilerine göre Hatay 2.8 ile sallandı. Osmaniye de 2.6 ile sallandı.

İşte Kandilli Rasathanesi'nin 2 Nisan 2023 deprem verileri:

2 Nisan 2023 AFAD deprem verileri: