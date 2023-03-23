Deprem mi oldu? 23 Mart Perşembe nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi... Kahramanmaraş ve 10 ilde yaşanan şiddetli depremler sonrası bugün hangi bölgelerde depremler olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Depremlerde toplam 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetmişti. Peki 23 Mart günü nerede deprem oldu? İşte son depremler...

Bugün 23 Mart 2023 Perşembe gününde ülke genelinde pek çok farklı ilde yaşayan vatandaşlar "Deprem mi oldu?" sorusunu sık sık araştırılıyor. Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Mersin gibi birçok ilde hissedilen deprem vatandaşları endişelendirmişti. 20 Şubat akşamı ise saat 20:04'te Hatay yeniden 6,4 ile sallanmıştı. Peki bugün nerede deprem oldu, kaç şiddetinde?

23 Mart'ta nerede deprem oldu?

Gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli tarafından her gün paylaşılıyor. Bugün 23 Mart'ta belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" şeklinde sorgulamalar yapıyor. Gün içinde pek çok artçı meydana gelirken; Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Adana bölgelerinde çeşitli sallantılar meydana gelmişti.

Son olarak Kandilli verilerine göre Hatay 3.9 ile sallandı. Kahramanmaraş 3.0 ile sallandı.

İşte Kandilli Rasathanesi'nin 23 Mart 2023 deprem verileri:

23 Mart 2023 AFAD deprem verileri: