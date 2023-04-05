Deprem mi oldu? 5 Nisan Çarşamba nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

5 Nisan 2023 Çarşamba gününde ülke genelinde pek çok farklı ilde yaşayan vatandaşlar " mi oldu?" sorusunu sık sık araştırılıyor. Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Mersin gibi pek çok ilde hissedilen depremler vatandaşları endişelendirmişti. Peki bugün nerede deprem oldu, kaç şiddetinde?

5 Nisan'da nerede deprem oldu?

Gerçekleşen depremler ve tarafından her gün paylaşılıyor. Bugün 5 Nisan'da belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" şeklinde sorgulamalar yapıyor. Gün içinde pek çok sallantı meydana gelirken; Kahramanmaraş, Malatya, Muş, Sivas bölgelerinde çeşitli sallantılar yaşandı.

Son olarak Kandilli verilerine göre Akdeniz 3.5 ile sallandı. Kahramanmaraş da yine 3.5 ile sallandı.

İşte Kandilli Rasathanesi'nin 5 Nisan 2023 deprem verileri:

5 Nisan 2023 AFAD deprem verileri: