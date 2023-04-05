Deprem mi oldu? 5 Nisan Çarşamba nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi... Vatandaşlar 5 Nisan'da nerede deprem olduğunu merak ediyor. Kahramanmaraş ve 10 ilimizde yaşanan şiddetli depremler sonrası bugün Kandilli ve AFAD sayfaları sorgulanıyor. Yaşanan depremlerde toplam 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetmişti. Peki 5 Nisan günü nerede deprem oldu? İşte son depremler...

5 Nisan 2023 Çarşamba gününde ülke genelinde pek çok farklı ilde yaşayan vatandaşlar "Deprem mi oldu?" sorusunu sık sık araştırılıyor. Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Mersin gibi pek çok ilde hissedilen depremler vatandaşları endişelendirmişti. Peki bugün nerede deprem oldu, kaç şiddetinde?

5 Nisan'da nerede deprem oldu?

Gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli tarafından her gün paylaşılıyor. Bugün 5 Nisan'da belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" şeklinde sorgulamalar yapıyor. Gün içinde pek çok sallantı meydana gelirken; Kahramanmaraş, Malatya, Muş, Sivas bölgelerinde çeşitli sallantılar yaşandı.

Son olarak Kandilli verilerine göre Akdeniz 3.5 ile sallandı. Kahramanmaraş da yine 3.5 ile sallandı.

İşte Kandilli Rasathanesi'nin 5 Nisan 2023 deprem verileri:

5 Nisan 2023 AFAD deprem verileri: