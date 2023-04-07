Deprem mi oldu? 7 Nisan Cuma nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

7 Nisan 2023 Cuma gününde ülke genelinde pek çok farklı ilde yaşayan vatandaşlar " mi oldu?" sorusunu sık sık araştırılıyor. Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Mersin gibi pek çok ilde hissedilen depremler vatandaşları endişelendirmişti. Peki bugün nerede deprem oldu, kaç şiddetinde?

7 Nisan'da nerede deprem oldu?

Gerçekleşen depremler ve tarafından her gün paylaşılıyor. Bugün 7 Nisan'da belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" şeklinde sorgulamalar yapıyor. Gün içinde pek çok sallantı meydana gelirken; Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Adana, Elazığ bölgelerinde çeşitli sallantılar yaşandı.

Son olarak Kandilli verilerine göre Gaziantep 2.7 ile sallandı. Malatya da yine 2.9 ile sallandı.

İşte Kandilli Rasathanesi'nin 7 Nisan 2023 deprem verileri:

7 Nisan 2023 AFAD deprem verileri: