Dev indirim, sınırlı süre! 5 litre ayçiçek yağı 150 TL… O tarihe kadar yetişen kaptı Son zamanlarda zirveye çıkan ayçiçek yağı fiyatları vatandaşların bütçesini zorluyor. Vatandaşın imdadına o market yetişti. İndirimli ayçiçek yağını kapmak için sınırlı süreniz var…

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2023 yılı, mutfak bütçelerini zorlayan yüksek zamların ardı arkası kesilmediği bir dönem olarak hatırlanıyor.

Market fiyatlarındaki artışlar, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılama sürecinde detaylı indirim arayışlarına yönlendirdi.

Bu zorlu dönemde, vatandaşlar özellikle zeytinyağı ve ayçiçek yağı gibi temel gıda maddelerindeki fiyat artışlarından oldukça etkilendi.

Ancak, piyasadaki yüksek fiyatlarından sıyrılarak hem kaliteyi hem de uygun fiyatı bir arada sunan bir market, ayçiçek yağında görülmemiş bir indirimi duyurdu.

Halkın evlerindeki olmazsa olmazı olan ayçiçek yağında, bu market düşük fiyat politikasıyla fark yaratıyor ve vatandaşlara bütçe dostu bir seçenek sunuyor.

O tarihe kadar kapan kapıyor…

TMO’dan dev ayçiçek yağı indirimi

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile PTT AVM işbirliğinin meyveleri, yüksek fiyat artışlarına karşı vatandaşlara nefes aldırmaya başladı.

Vatandaşların uzun süredir beklediği uygun fiyatlı ayçiçeği yağı kampanyası, 5 litrelik ambalajında büyük bir indirimle PTT AVM mağazalarında başladı.

Son dönemde yaşanan fiyat artışları özellikle temel gıda ürünlerinde vatandaşların bütçesini zorlarken, TMO ve PTT AVM işbirliğiyle gerçekleştirilen kampanya kapsamında, 5 litrelik ayçiçek yağı 150 TL’den satışa sunuluyor.

Uygun fiyatlı ürün arayışında olan vatandaşlar, 5 litrelik ayçiçeği yağı fırsatını görür görmez evlerine stok yapmaya başladılar.