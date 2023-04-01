DEV MAÇ! Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Bayern Münih ile Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga 26. hafta maçında kozlarını paylaşacak. İşte dev maçın merak edilenleri..

Almanya Bundesliga 26. hafta karşılaşmasınde Bayern Münih sahasında Borussia Dortmund'u konuk edecek.

Büyük çekişmeye sahne olması beklenen dev maçın detayları futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Bundesliga'nın zirvesinde yer alan iki takımın karşı karşıya geleceği maçın sonucu liderlik yarışını kızıştıracak.

Thomas Tuchel'in çalıştırdığı Bayern Münih bu sezon çıktığı 25 maçta aldığı 52 puan ile 2. sırada yer alıyor.

Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund ise 25 maçta elde ettiği 53 puan ile Bayern'in önünde liderlik koltuğunda yer alıyor.

Peki, Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..

Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı ne zaman?

Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı 1 Nisan 2023 Cumartesi (bugün) günü oynanacak. Allianz Arena Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 4 ve tivibu SPOR 1 kanallarından naklen yayınlanacak.