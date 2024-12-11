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Dev maç TRT 1'de şifresiz yayınlanacak! İşte TRT 1'in yayınlayacağı o maç

Dev maç TRT 1'de şifresiz yayınlanacak! İşte TRT 1'in yayınlayacağı o maç Fenerbahçe ile Athletic Bilbao arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi maçı için geri sayım başladı. İşte maçın detayları..