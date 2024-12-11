Dev maç TRT 1'de şifresiz yayınlanacak! İşte TRT 1'in yayınlayacağı o maç

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu konuk ediyor.
Avrupa kupalarında oynadığı son 18 iç saha maçının sadece birini kaybeden Fenerbahçe, seyircisi önünde çıktığı son 21 Avrupa Ligi karşılaşmasının sadece birinden mağlup ayrıldı.
Fenerbahçe ile Athletic Bilbao arasında oynanacak müsabaka için geri sayım başladı.
Futbolseverler Fenerbahçe ile Athletic Bilbao arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi maçının detaylarını araştırmaya başladı.
Dev maç öncesi en çok merak edilenler arasında ise Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçının hangi kanalda yayınlanacağı yer alıyor.
İşte Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçının bilgileri...
Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı 11 Aralık Çarşamba günü saat 18:30'da Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak.
Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı TRT 1 ekranlarından naklen olarak yayınlanacak.