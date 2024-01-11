Dev temizlik şirketi Türkiye’den elini ayağını çekiyor! Ekonomik kriz onları da vurdu… İsveç merkezli olan temizlik şirketi ekonomik krizle yüz yüze kaldı. Krizle baş edemeyen şirket Türkiye’den çekiliyor…

ensonhaber.com

Dünya çapında 140’tan fazla ülkede faaliyet gösteren İsveç merkezli temizlik devi Türkiye’den çekilme kararı aldı. Hijyenik ürünler ve ev bakım ürünleri üreten şirket ekonomik krize daha fazla dayanamadı.

İsveç merkezli temizlik şirketi olan Essity, hijyenik ürünleri ve ev bakım ürünleriyle biliniyordu. Ekonomik krizden etkilenmesi sonucu şirket, Kartepe’de bulunan fabrikasına kilit vurdu.

Halk TV’nin haberine göre, 1990’dan beri Türkiye’de faaliyet göstermekte olan şirket, Kartepe fabrikasında kağıt havlu, tuvalet kağıdı, peçete ve ıslak mendil gibi hijyenik ürünlerin üretimini yapıyordu.

Şirket ekonomik krize dayanamadığı için Kartepe’deki fabrikasını kapatmasıyla 500 kişinin ne yazık ki işsiz kalacağı öngörülüyor.

Essity neden Türkiye’den çekiliyor?

Henüz Essity tarafından net bir açıklama gelmiş değil. Ancak, Türkiye’deki ekonomi nedeniyle yüksek maliyetlerle baş edemediği düşünülüyor.

Essity gibi birçok yabancı şirket, son zamanlarda yaşanan ekonomik krizler nedeniyle Türkiye’deki kepenklerini indiriyor.

Essity gibi büyük olan BP, Honda, Borusan gibi Dünya çapında adından söz ettiren şirketlerde ekonomik kriz nedeniyle Türkiye’den çekilmişti.