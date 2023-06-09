Dev zam pompa fiyatlarına yansıdı! İşte 9 Haziran akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin, LPG... Akaryakıtta son zamanların en büyük zammı geldi. Mazot ve benzine aynı anda gelen zam pompa fiyatlarına yansıdı. Vatandaşlar güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki 9 Haziran benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar...

Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Bu durum akaryakıt fiyatlarının araştırılmasına neden oluyor. Dün akşam akaryakıta gelen çifte zam sebebiyle benzin istasyonları doldu taştı. Dev zam pompa fiyatlarına yansıdı. Dün gece benzin grubuna 2 lira 35 kuruş, motorin grubuna 1 lira 25 kuruş zam geldi. Güncel fiyatlar ise merak konusu oldu. Peki 9 Haziran benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları... İstanbul 9 Haziran 2023 güncel akaryakıt fiyatları Motorin litre fiyatı 22,07 TL Benzin litre fiyatı 23,94 TL LPG litre fiyatı 10,64 TL Ankara 9 Haziran 2023 güncel akaryakıt fiyatları Motorin litre fiyatı 22,43 TL Benzin litre fiyatı 24,30 TL LPG litre fiyatı 10,39 TL İzmir 9 Haziran 2023 güncel akaryakıt fiyatları Motorin litre fiyatı 22,51 TL Benzin litre fiyatı 24,29 TL LPG litre fiyatı 10,39 TL