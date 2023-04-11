Devler Ligi'nde çeyrek final heyecanı! Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maç programı!

Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final maçlarının heyecanı yaşanacak. Bibirinden zorlu maçların oynanacağı çeyrek final etabı büyük bir heyecanla bekleniyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son sekize kalan takımlar İstanbul'da oynanacak finale gidebilmek için kozlarını paylaşacak.

Futbolseverler Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak çeyrek final maçlarının programını araştırmaya başladı.

Peki, Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçları ne zaman oynanacak? İşte maç programı..

Devler Ligi'nde çeyrek final heyecanı! Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maç programı!

11 Nisan 2023 Salı

22:00 Benfica - Inter

22:00 Manchester City - Bayern München

12 Nisan 2023 Çarşamba

22:00 Milan - Napoli

22:00 - Chelsea