Devler Ligi'nde çeyrek final heyecanı! Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maç programı!

Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final maçlarının heyecanı yaşanacak. Bibirinden zorlu maçların oynanacağı çeyrek final etabı büyük bir heyecanla bekleniyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son sekize kalan takımlar İstanbul'da oynanacak finale gidebilmek için kozlarını paylaşacak.
Futbolseverler Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak çeyrek final maçlarının programını araştırmaya başladı.
Peki, Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçları ne zaman oynanacak? İşte maç programı..
11 Nisan 2023 Salı
22:00 Benfica - Inter
22:00 Manchester City - Bayern München
12 Nisan 2023 Çarşamba
22:00 Milan - Napoli
22:00 Real Madrid - Chelsea