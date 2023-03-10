DGS sınav tarihi belli oldu mu? 2023 DGS sınavı ne zaman, başvurular başladı mı? DGS sınav tarihi yakından takip ediliyor. 2023 yılında ÖSYM tarafından alınacak Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı başvurularının tarihi belli oldu. İşte sınav tarihi ve başvurular hakkında merak edilenler...

2023 senesinde yapılacak DGS sınavı tarihi merak ediliyor. Sınav başvuruları ÖSYM'nin sınav takvimini güncellemesi sonrası en çok araştırılanlar arasında yer aldı. ÖSYM tarafından yapılacak olan DGS başvuruları https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapılabiliyor.

DGS sınavı ne zaman yapılacak?

Sınava yapılacak olan başvuru işlemleri Mayıs ve Haziran ayında sonlandıktan sonra adayların katılacağı DGS sınavı 16 Temmuz 2023 tarihinde düzenlenecek.

Sınav başvuruları ise 26 Mayıs-5 Haziran 2023 tarihlerinde alınmış olacak. Adaylar, sınav ücretini kılavuzun son sayfasında ifade edilen bankalardan birine ya da ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER kısmında yer alan “ÖDEMELER” sekmesinden kredi kartı veya banka kartı ile verilen süre içinde yatıracaklar.

Bunun yanı sıra adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücretlerini yatırabilirler.

Ödeme yapacak adaylar için 24 Mayıs 2022 tarihinde saat 23.59’da süre sona ermiş olacak. Ayrıca bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekiyor.